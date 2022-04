“Ora attendiamo risposte dalla politica regionale”, ha detto ancora Ponti. “Vogliamo salvare le 20 filiali del Banco di Sardegna, non ci accontentiamo di avere i bancomat. Anche perché l’utenza dei paesi è ben diversa rispetto a quella delle città. Non si può chiedere a un anziano di spostarsi in macchina in un altro paese per fare un semplice bonifico”.

“Manca la prospettiva di sviluppo dei territori periferici”, ha detto il sindaco di Nurachi, Renzo Ponti. “Chiudere le filiali della banca significa danneggiare il tessuto sociale sardo. La nostra è una battaglia più ampia. Questo è solo un primo passaggio, ma vogliamo difendere anche le scuole nei piccoli paesi e gli ambulatori medici. Sono tutti servizi essenziali per far vivere una piccola realtà”.

L’obiettivo è fare quadrato, aprendo un tavolo di confronto con le istituzioni, l’Anci Sardegna, i sindacati (non solo quelli di categoria ma anche le confederazioni unitarie) e il Banco di Sardegna. Questa richiesta è stata avanzata nelle scorse ore dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani al presidente del Banco di Sardegna, Antonio Angelo Arru, e al presidente della Fondazione di Sardegna, Antonello Cabras. E proprio l’Anci Sardegna ha già raccolto l’adesione di 250 sindaci sardi, pronti a mobilitarsi per scongiurare la chiusura delle 20 filiali sacrificate nel nome della “razionalizzazione”.

Salta la seduta del Consiglio regionale prevista per oggi, e quindi non ci sarà neanche la missione a Cagliari dei sindaci e delle sindache dei paesi direttamente colpiti dal progetto di “razionalizzazione” annunciato dal Banco di Sardegna.

Renzo Ponti

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail