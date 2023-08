Il consigliere Manca bacchetta il sindaco di Cabras: “Il salvamento a mare è un’urgenza, ha perso tempo”

Cabras

L’esponente della minoranza duro con il primo cittadino

“Un buon sindaco non avrebbe perso tempo, ma piuttosto avrebbe agito tempestivamente per risolvere un problema di sicurezza”. Il consigliere comunale di minoranza Antonello Manca risponde così alle dichiarazioni sul tema del salvamento a mare rilasciate nei giorni scorsi dal primo cittadino di Cabras Andrea Abis.

A margine di un incontro in Questura il sindaco Abis aveva evidenziato le difficoltà nell’affidare il servizio di salvamento a mare, perché il bando è andato deserto. Il primo cittadino aveva poi sottolineato che i costi del servizio sono elevati e il ritardo dello stanziamento del contributo regionale, arrivato soltanto a giugno.

Quest’anno il Comune di Cabras ha presentato alla Regione un progetto per quattro torrette da tempo installate nelle spiagge di San Giovanni, Maimoni, Is Arutas e Mari Ermi. Lo scorso anno l’ente locale aveva finanziato in toto il servizio, con oltre 30.000 euro. Ma se si volesse coprire l’intera costa del basso Sinis con dieci postazioni per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre il costo salirebbe a oltre 300.000 euro. Una cifra che il Comune non può sostenere.

“Il salvamento a mare”, ha aggiunto Antonello Manca, “è un intervento di urgenza e di salvaguardia della salute pubblica a cui, sia per coscienza, che per obbligo di legge non ci si può sottrarre”.

“I problemi finanziari si possono sempre risolvere in seguito, ancor di più, se si è convinti di essere un buon amministratore, magari con una variazione di bilancio, ovvero un’anticipazione di cassa”, ha concluso il consigliere della minoranza, “o ancora con qualunque altro strumento finanziario previsto e utilizzabile, sapendo peraltro che poi la Regione pagherà per il servizio prestato. Ma in primo luogo la coscienza sarà tranquilla e non si avrà alcun rimorso”.