Tavolini sui parcheggi. Prima concessi e poi sgomberati dopo un incidente stradale. Beffati bar e locali che dovranno pagare gli spazi pubblici, anche chi non li ha mai sfruttati. Il caso in consiglio comunale: “il Comune sostenga le imprese danneggiate”.

La storia. Il 14 maggio scorso il Consiglio comunale approvava con 28 voti favorevoli su 28 votanti la deliberazione sul “Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di ristoro all’aperto”.

E dopo l’approvazione, bar, ristoranti e locali hanno potuto presentare le istanze per richiedere la concessione del suolo pubblico sugli stalli di sosta per tavolini e sedie: sono 38 le concessioni assegnate, più 19 nuove richieste (altre che potrebbero arrivare all’amministrazione). Ma il 12 luglio un incidente stradale coinvolge due auto in transito nell’incrocio tra via Istria e via Molise, coinvolgendo l’area destinata a parcheggi in via Istria temporaneamente concessa ad un bar. E pochi giorni dopo il dirigente del servizio “Suape, mercati, attività produttive e turismo” sospende in via d’urgenza le concessioni di suolo pubblico rilasciate negli anni 2020 e 2021 sui parcheggi, per una verifica urgente sulle condizioni di sicurezza.

E il 30 settembre scorso è stata inviata agli operatori interessati e ai loro tecnici incaricati una comunicazione a firma del dirigente del Servizio Suape, con la quale si disponeva che le attività in attesa del completamento delle verifiche, dovessero liberare gli stalli di sosta entro sette giorni.

In un’interrogazione i consiglieri di centrosinistra (primo firmatario Matteo Massa, Progressisti) chiedono a Sindaco e la Giunta “quali modalità e quali tempistiche siano previste per la risoluzione delle problematiche relative all’occupazione degli stalli sosta”.

E se siano valutati i costi totali “sostenuti dalle imprese per occupare con tavoli e sedie e mettere in sicurezza gli spazi concessi e poi sospesi…le spese ulteriori che le imprese interessate dai provvedimenti dovranno sostenere per lo smontaggio e il ricovero degli allestimenti acquistati per poter occupare la porzione di suolo concessa” e per conoscere “gli esiti di eventuali interlocuzioni con le società concessionarie degli stalli sosta a pagamento in merito al costo che le aziende dovranno affrontare per l’occupazione dei parcheggi blu, pur senza avere potuto esercitare l’attività di ristoro all’aperto”.

