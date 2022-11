Il Comune di Solarussa deciderà con la popolazione quali progetti programmare per il paese

Solarussa Iniziativa pubblica annunciata dal sindaco Tendas Esaminare, discutere e condividere linee di azione e proposte politico – progettuali relative allo sviluppo locale e alla possibilità di partecipare ai prossimi imminenti bandi a valere sulla programmazione territoriale sul P.N.R.R.e sul POR 2021 – 2027: è lo scopo dell’iniziativa promossa a Solarussa dall’amministrazione Tendas. L’appuntamento è fissato per venerdì prossimo (18 novembre) alle 17.30, nei locali di Casa Sanna. L’incontro è aperto a tutta la comunità. “Opere strategiche come la valorizzazione del complesso Ex olearia già manifattura tabacchi, il recupero del patrimonio edilizio finalizzato alla creazione di opportunità occupazionali, il complesso nuragico di Pidighi e le strutture sportive”, spiega il sindaco del paese Mario Tendas, “sono alcuni degli interventi sui quali la comunità di Solarussa andrà a confrontarsi nella prossima riunione per definire, attraverso un processo partecipativo, proposte innovative capaci di auto-sostenersi e di competere sia nella fase della ricerca delle risorse finanziarie necessarie che nelle future fasi di gestione”.

Mario Tendas

“L’idea di definire una pianificazione puntuale è sorta nella fase di stesura della nuova programmazione territoriale in corso presso l’Unione dei Fenici”, commenta il sindaco, “è importante valorizzare le nostre risorse in un’ottica di sostenibilità così come previsto dall’agenda 2030 e come ampiamente indicato dai documenti di programmazione dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione. Per cogliere questi obiettivi ci sono importanti risorse finanziare che, potenzialmente, possono consentire di migliorare la qualità della vita delle nostre famiglie, dei giovani e degli anziani e per sostenere e rafforzare le imprese locali”. “Sarà, tuttavia importante favorire la partecipazione attività dei cittadini alla vita comunitaria e condividere con loro idee e proposte per valorizzare le risorse ambientali, storiche e culturali della nostra comunità”, dice ancora il sindaco. “Per cogliere questo obiettivo ci stiamo adoperando per intercettare, attraverso la partecipazione ai bandi, alle diverse opportunità di finanziamento”. L’iniziativa, sostenuta dall’Unione di Comuni dei Fenici, prevede la definizione di un documento programmatico “pilota” che sarà la base per la predisposizione delle candidature nei prossimi finanziamenti della nuova programmazione territoriale ma anche del P.N.R.R. e del nuovo POR Sardegna 2021-2027.

La locandina

Fonte: Link Oristano