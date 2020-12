Il Comune di Solarussa approva il bilancio di previsione e il Puc Primo sì del Consiglio anche al progetto da 8,1 milioni per la messa in sicurezza del riu Bia Traversa

L’amministrazione comunale di Solarussa ha approvato – prima in Giunta e successivamente in Consiglio – il piano economico e finanziario, il documento unico di programmazione 2021-2023 e il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021.

Il sindaco, Mario Tendas, ha ringraziato tutti i dipendenti comunali per la preziosa e fondamentale attività svolta, rimarcando che, in questo contesto, lo sforzo è stato davvero encomiabile. “Si tratta di un importante risultato”, ha affermato Tendas nel corso della riunione, evidenziando che l’approvazione del documento contabile per l’esercizio finanziario del 2021 “consentirà di evitare l’esercizio provvisorio e, conseguentemente, la spesa in dodicesimi che limita e condiziona l’azione amministrativa di molti comuni”.

Traguardi importanti anche per l’urbanistica: nell’ultima seduta del 2020, il Consiglio comunale ha discusso e approvato in via definitiva – dopo l’esame di quattro distinte osservazioni – il Piano urbanistico comunale (Puc), in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (Ppr) e al Piano di assetto idrogeologico (Pai). Si chiude in questo modo un lungo e impegnativo lavoro che ha coinvolto dal 2016 a oggi l’Ufficio di Piano, coordinato dall’architetto e professore universitario Gianfranco Sanna.