Per quanto riguarda l’avviso pubblico, il Comune di Pula intende acquistare principalmente abitazioni ubicate nel centro urbano. Gli immobili devono essere completamente ultimati, di nuova costruzione o integralmente recuperati, liberi da persone, conformi allo strumento urbanistico vigente, in possesso di agibilità, immediatamente accessibili ed assegnabili.

Il comune di Pula punta sull’edilizia residenziale pubblica per agevolare giovani coppie e famiglie nell’acquisto della prima casa. Con una disponibilità complessiva di 1 milione e 100mila euro, di fondi propri, attraverso un avviso pubblico, il Comune intende acquistare alloggi, direttamente disponibili e assegnabili, da destinare in una seconda fase proprio all’Edilizia Residenziale Pubblica. “Con questo primo intervento diamo il via al nostro progetto dedicato all’edilizia residenziale pubblica”, dice la sindaca Carla Medau, che prosegue: “L’intento dell’amministrazione è quello di premettere ai giovani e alle famiglie di Pula di non rinunciare a vivere nella nostra comunità nella quale talvolta i prezzi sono risultati troppo onerosi per le possibilità dei nuovi nuclei familiari. Gli alloggi, una volta individuati, saranno poi affidati attraverso una graduatoria”. Lo scopo di investire nell’edilizia residenziale è dato dalla volontà di assicurare soprattutto a chi ha minori possibilità, il bene casa.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail