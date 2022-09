“Il Comune è pronto a mettere in campo ogni risorsa disponibile”, spiega la lettera dell’amministrazione, “e siamo certi che anche gli altri enti coinvolti siano pronti a fare altrettanto, ma la complessità e la vastità del territorio impongono un livello superiore di intervento, opportunatamente sostenuto da risorse economiche ed organizzative che solo la Regione può assicurare in tempi rapidi”.

Dopo i 5 casi registrati in città nei giorni scorsi, Sanna e l’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda questa mattina hanno inviato una comunicazione al presidente della Regione Christian Solinas e agli assessori Gianni Lampis (Difesa dell’ambiente) e Mario Nieddu (Igiene e sanità): “È necessario e urgente sapere quali provvedimenti ed iniziative la Regione ha previsto per contrastare la diffusione del virus”, scrivono gli amministratori comunali.

Fonte: Link Oristano

