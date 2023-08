Il Comune di Oristano assume 13 impiegati. Ecco come presentare le domande

Lavoro Contratti a tempo pieno della durata di due anni

Palazzo degli Scolopi, a Oristano

Oristano

Contratti a tempo pieno della durata di due anni

Personale cercasi al Comune di Oristano. È stato pubblicato un bando per l’assunzione di 13 istruttori amministrativo-contabili a tempo pieno con un contratto della durata di 24 mesi.

La scadenza delle domande è fissata per le ore 13 di martedì 29 agosto. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il Portale unico del Reclutamento “InPA” .

Continua a leggere su OristanoNoi

Giovedì, 3 agosto 2023

commenta