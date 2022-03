Narbolia

Il Comune di Narbolia ha aperto la selezione pubblica per la ricerca di un Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1).

Da oggi e fino al prossimo 11 aprile sarà possibile presentare la domanda di partecipazione.

La selezione avverrà per soli titoli e servirà alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato (6 mesi), a tempo pieno.

Possono inviare la domanda le persone con il diploma di laurea Vecchio Ordinamento in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; Laurea Specialistica in Ingegneria Civile (28/S), Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (38/S); Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23), Ingegneria dei Sistemi edilizi (LM-24), Ingegneria della sicurezza (LM-26) e Ingegneria per l’Ambiente e il territorio (LM-35).

Per i titoli conseguiti all’estero, il candidato dovrà allegare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento (DPCM) comprovante il riconoscimento del titolo dalla Repubblica italiana, quale titolo di studio di pari valore ed equipollente a uno di quelli richiesti.

Le domande, indirizzate al Comune di Narbolia, può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10:30 alle 13 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 18. Potrà anche essere inviata a mezzo posta con raccomandata A.R. e a mezzo posta elettronica certificata (PEC), proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata personale, all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , inviando la domanda firmata e scansionata o firmata digitalmente.

La domanda e gli allegati devono essere trasmessi in formato pdf.

Sul sito istituzionale del Comune di Narbolia è pubblicato il bando integrale della selezione pubblica.

