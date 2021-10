Il Comune di Monserrato aderisce alla campagna “Ottobre rosa”

Anche quest’anno il Comune di Monserrato aderisce alla campagna di sensibilizzazione Ottobre rosa per sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica e ribadire l’importanza della diagnosi precoce. “Nello specifico si è instaurata una collaborazione con l’aps Karalis Pink Team, che promuove stili di vita per la riabilitazione psicofisica delle donne colpite da tumore al seno attraverso attività sportive come il Dragon boat e il Nordik walking” spiega l’assessora alle politiche sociali Tiziana Mori. Dal 18 ottobre 2021 fino alla fine del mese, i due edifici comunali di via San Lorenzo e p. Zza Maria Vergine saranno perciò illuminati di rosa in adesione alla campagna. “L’Assessorato in oggetto sta organizzando con l’aps anche delle giornate informative con specialisti esperti che si svolgeranno on line, di cui a breve si renderà noto il calendario sul sito del Comune” conclude Mori.