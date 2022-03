Marrubiu

Domande fino al 20 marzo

Il Comune di Marrubiu è alla ricerca di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, da assumere a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore Tecnico-manutentivo. Per questa ragione l’ente ha indetto un concorso pubblico per soli esami.

Sono richiesti il diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, Architettura, Ingegneria edile-Architettura, o la laurea specialistica (Dm 509/99) in Ingegneria civile 28/S, Architettura del paesaggio 3/S o Architettura e ingegneria edile 4/S, o la laurea magistrale (DM 270/2004) in Ingegneria Civile Lm-23, Ingegneria dei sistemi edilizi Lm-24, Ingegneria della sicurezza Lm-26, Architettura del paesaggio LM-3m Architettura e ingegneria edile-architettura LM-4.

In caso di titolo di studio conseguito all’estero: il candidato deve aver ottenuto – entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso – la necessaria equipollenza al titolo di studio italiano prescritto e deve indicare la votazione conseguita. Il riferimento normativo dell’equiparazione dovrà essere specificatamente dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Marrubiu e presso l’Ufficio Protocollo dell’ente.

La domanda dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Marrubiu o inviata via pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o ancora inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Personale del Comune di Marrubiu, P.zza Roma, 7 – 09094 Marrubiu.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è domenica 20 marzo 2022.

Mercoledì, 9 marzo 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.