Il comune di Maracalagonis proclama il lutto cittadino per la morte di Alessandra Piga

L’abbassamento delle serrande dalle ore 18 e fino alla conclusione della cerimonia funebre per i titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi, pur senza obbligo di sospensione dell’attività commerciale.

L’ordinanza dispone: l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo del Comune, in segno di lutto. La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la giornata di lunedì.

Lutto cittadino a Maracalagonis per la morte di Alessandra Piga, uccisa a coltellate dall’ex compagno lo scorso 12 giugno a Castelnuovo Magra, in Liguria, dove viveva. La Sindaca Francesca Fadda ha emanato l’ordinanza per la giornata di domani, lunedì 12 luglio, giorno nel quale alle ore 19,00 si svolgerà la commemorazione funebre della giovane vittima di femminicidio, presso il piazzale della Parrocchia SS Vergine degli Angeli di Maracalagonis.

