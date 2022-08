“Il Comune sta cercando di agire in maniera importante per garantire la sicurezza delle strade provinciali che portano al mare, sulla base della convenzione stipulata con la Regione e la Provincia di Oristano”, spiega il sindaco di Cabras, Andrea Abis.

Andrea Abis

“È previsto anche il rinnovo della viabilità per San Giovanni di Sinis, mentre è ancora in stallo il progetto della pista ciclabile e pedonale per Torre Grande, a causa del blocco della Regione”, spiega il primo cittadino di Cabras. “In questo momento il rifacimento del tappeto di usura della Provinciale 6, totalmente degradato, era urgente non solo per la sicurezza degli automobilisti ma anche per quella dei novecento corridori e delle donne che nei giorni della festa di San Salvatore percorreranno scalzi quel tratto di strada”.

I lavori, che questa mattina hanno causato qualche rallentamento al traffico, verranno conclusi entro la giornata di domani. Seguirà la segnaletica orizzontale.

Martedì, 23 agosto 2022