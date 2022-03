Cabras

L’appello rivolto dalla consigliera comunale Lochi al sindaco Abis e all’assessora Celletti

Un fondo comunale per sostenere le famiglie bisognose messe a dura prova dal caro bollette. A chiederne l’istituzione al Comune di Cabras è la consigliera Alessandra Lochi, preoccupate dai rincari di luce e gas e dal loro impatto sui nuclei familiari più fragili.

L’esponente del gruppo consiliare Cabras Popolare Progressista ha indirizzato una richiesta ufficiale al sindaco Andrea Abis e all’assessora comunale alle Politiche sociali, Laura Celletti.

“Sono portata a ritenere che in un momento di oggettiva difficoltà economica, legata per un verso agli effetti devastanti della pandemia e per un altro all’attuale conflitto bellico tra Russia e Ucraina”, ha scritto Lochi rivolgendosi a sindaco e assessora, “in attesa di forti e concreti interventi a opera del Governo centrale, sia dovere del Comune intervenire per dare un concreto segnale di vicinanza a quelle famiglie che oggi sono oberate dal nuovo peso rappresentato dai costi del consumo energetico”.

Per questa ragione la consigliera comunale ha invitato la Giunta Abis a istituire un fondo comunale “finalizzato ad aiutare concretamente quei nuclei familiari che, in possesso dei requisiti preventivamente individuati (attestazione Isee, anziani etc.), ne facessero richiesta”.