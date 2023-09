Il Comune di Arborea è il primo comune sostenitore FAI della provincia di Oristano

Oristano

Ieri nel Monastero di Santa Chiara una riunione tra i soci e l’ufficializzazione dell’iscrizione

Il Fondo Ambiente Italiano della provincia di Oristano ha un nuovo sostenitore: è il Comune di Arborea, primo in provincia ad appoggiare il gruppo Fai provinciale. L’adesione è avvenuta nei giorni scorsi, ma è stata ufficializzata in occasione del primo incontro di soci e amici FAI della provincia di Oristano, avvenuto ieri nel luogo del cuore FAI risultato primo in Sardegna nell’ultimo censimento: il Monastero di Santa Chiara, a Oristano.

L’importante occasione ha permesso ai referenti del Gruppo Fai Oristano l’illustrazione delle prossime attività della delegazione, ma soprattutto uno scambio di idee e progetti tra i soci, che hanno avuto la possibilità di visitare privatamente il Monastero, grazie alla disponibilità e attenzione delle clarisse di Oristano.

È in questa occasione che i soci hanno avuto anche in anteprima l’occasione di ricevere la notizia del nuovo sostenitore.

C’è grande soddisfazione da entrambe le parti: “gli scopi perseguiti dalla Fondazione sono in perfetta sintonia con le finalità proprie dell’amministrazione comunale in materia di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale”, ha spiegato con entusiasmo la sindaca Manuela Pintus.

“Tenevamo particolarmente che il comune di Arborea fosse il nostro primo comune sostenitore FAI. Il nostro esordio come Gruppo FAI è avvenuto con le giornate FAI di Autunno proprio ad Arborea e ci lega un’amicizia profonda basata su intenti comuni”, ha affermato il Capo Delegazione provinciale Bruna Bianchina.

I comuni che si iscrivono al FAI ottengono importanti benefici: la possibilità di accogliere le giornate FAI di primavera o di autunno, eventi dedicati alla cultura e al patrimonio comunale, sostegno nelle attività in linea con la missione della Fondazione, godendo della visibilità mediatica dei maggiori giornali e principali emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali e sul sito www.fondoambiente.it.

“Al di là dell’evidente indotto economico che potrebbe generare dall’incremento del numero di turisti, il Comune ha soprattutto la possibilità di generare così valore sociale, un risultato duraturo nel tempo, avvicinando i cittadini, le associazioni locali e le scuole al patrimonio paesaggistico e monumentale del territorio”, ha spiegato Bianchina. “Inoltre permette di far crescere l’identità e la coesione sociale nell’intento di conoscere, amare e quindi tutelare il nostro paese”.