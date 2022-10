Arborea

I consiglieri di opposizione avevano segnalato i rischi con una interrogazione

Hanno chiesto la pulizia del canale lungo il viale Omodeo ad Arborea, sia per la salute pubblica (anche in considerazione del rischio legato alla Febbre del Nilo) sia per il decoro del paese. I consiglieri comunali di minoranza Marco Pinna, Giovanni Marras e Luca Montisci hanno inviato in copia alla Asl 5 una interrogazione urgente depositata in Comune. E dall’Azienda sanitaria locale di Oristano è arrivata una risposta: il canale deve essere pulito.

“L’interrogazione non è stata ancora trattata in Consiglio comune, nonostante siano già passati 21 giorni dalla sua presentazione”, dicono i tre consiglieri di minoranza. “Diversamente la ASL 5 di Oristano, Servizio igiene e sanità pubblica, ha dato corso alla segnalazione e con verbale del 12 settembre, e una successiva relazione integrativa del 26 settembre, ha prescritto al sindaco di Arborea una totale pulizia del canale dalla flora spontanea”.

“Le preoccupazioni espresse dalla minoranza consiliare erano del tutto legittime”, dicono i consiglieri, che nell’interrogazione avevano denunciato come la situazione del canale rappresentasse “un pericolo per l’igiene e la salute pubblica in quanto l’acqua stagnante è luogo ideale ove zanzare e altri insetti si riproducono, deponendo le loro uova con notevole aumento dei focolai larvali”.

Dalla relazione del tecnico del Dipartimento di prevenzione risulta comunque che il canale è in buone condizioni igienico-sanitarie. Il Comune di Arborea ha effettuato una disinfestazione contro gli inseti alati nel centro urbano e nelle borgate lo scorso 7 settembre e la Provincia è intervenuta nel cimitero comunale, nel campeggio di S’Ena Arrubia, nel lungomare e nella pineta adiacente sette giorni dopo. L’Ente provinciale, inoltre, esegue un monitoraggio con delle trappole per gli insetti alati e larve proprio lungo il canale sul viale Omodeo.

Sabato, 1° settembre 2022