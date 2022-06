Arborea

Tra gli obiettivi principali, la riduzione di CO2 e la povertà energetica, al fine di affrontare gli impatti negativi del cambiamento climatico

Approvata dal Consiglio comunale di Arborea l’adesione al nuovo Patto dei sindaci per il clima e l’energia. La firma è arrivata lo scorso venerdì. Con la stipula del nuovo patto, il Comune si impegnerà a ridurre le emissioni di gas serra sul proprio territorio, a prepararsi alle conseguenze negative del cambiamento climatico, infine ad affrontare la povertà energetica.

Altro impegno del Comune per i prossimi due anni, la firma di un nuovo Piano di azione per l’energia ed il clima (il Paesc), all’interno del quale saranno riportate le azioni da porre in essere per conseguire gli obiettivi, unitamente alle scadenze temporali e alle responsabilità attribuite.

Già nel 2012, il Comune di Arborea aveva aderito al primo Patto dei sindaci, lanciato nel 2008 in Europa con l’ambizione di riunire i governi locali, impegnati su base volontaria a raggiungere e superare obiettivi comunitari nei temi del clima e dell’energia.

Sempre nel 2012, il Comune aveva conseguentemente approvato il Piano di azione per le energie sostenibili – il cosiddetto PAES – con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 38% entro il 2020 e di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso l’impegno dell’amministrazione pubblica e dei privati.

Il nuovo Patto, nato in Commissione europea nel 2017, richiede alle amministrazioni locali, che aderiscono sempre su base volontaria, un ulteriore impegno, prevedendo azioni ancora più incisive di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, volte alla ulteriore riduzione della CO2 sul proprio territorio, al fine di rendere i centri urbani più resilienti per prepararsi agli impatti negativi del cambiamento climatico e di affrontare la povertà energetica come una delle azioni principali per garantire una transizione equa.