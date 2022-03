Il Comune di Allai aderisce all’iniziativa Mi illumino di meno di Rai Radio 2, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Il piccolo centro del Barigadu partecipa alla 18° edizione della celebre campagna radiofonica, promossa dalla trasmissione Caterpillar, attraverso una delle quattro azioni previste – spegnere, pedalare, rinverdire e migliorare.

Proprio quest’ultima azione si concretizza ad Allai, luogo candidato a ottenere la Certificazione di Destinazione Astroturistica, rilasciata dalla Fundaciòn Starlight dell’Osservatorio Astronomico di Tenerife.

Nella seduta del 15 giugno scorso, il Comune ha adottato ufficialmente la Dichiarazione di La Palma, la Carta mondiale per la tutela del cielo notturno sostenuta dall’Unesco.

Il progetto è partito dal basso e si basa sulla collaborazione tra cittadini, amministrazione e il CIMA, Civico Museo di Allai.

“Gli interventi sull’illuminazione pubblica hanno consentito una riduzione impressionante dell’inquinamento luminoso”, racconta il sindaco, Antonio Pili, “la radianza è scesa da 20 a 6,3 in meno di 2 anni. Nonostante le difficoltà del periodo abbiamo portato avanti diverse iniziative per sostenere la conoscenza e la valorizzazione del cielo, territorio prezioso legato in modo profondissimo al nostro straordinario patrimonio archeologico”.

“Nelle prossime settimane”, prosegue ancora Pili, “verranno posizionate 3 panchine giganti, di forma inusuale, in luoghi suggestivi per la contemplazione del cielo, a cui seguiranno altre iniziative in collaborazione con il Planetario di Cagliari e la rete Astroturismo”.

Il progetto gode di un finanziamento della Fondazione di Sardegna per il settore sviluppo locale e ha lo scopo di ricordare l’importanza della riduzione dello spreco di energia.