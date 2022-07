Il compleanno speciale di Fabrizio, Oss di Cagliari: “Ho voluto donare il sangue per salvare vite”

Ha festeggiato il suo compleanno facendo un regalo a uno o più estranei. Fabrizio Dalpadullo, 43enne di Sestu, Oss al Microcitemico di Cagliari, ha donato il sangue. Un gesto tutt’altro che scontato, in questo periodo dove i talassemici lamentano trasfusioni saltate e addirittura ci sono interventi chirurgici rimandati. Lui, Dalapadullo, che tocca con mano ogni giorno le tante criticità della sanità sarda, ha deciso di metterci la faccia e, soprattutto, il braccio sinistro: “Di solito il giorno che festeggiamo il compleanno riceviamo dei regali,quest anno ho deciso che il regalo lo voglio fare io a qualcun altro che non conosco ma che in questo momento nn sta bene. Sono andato al centro trasfusionale con la speranza che la mia sacca di sangue possa aiutare a stare meglio qualcuno che, in questo momento, di una sacca di sangue ne ha assolutamente bisogno”, spiega Dalpadullo. L’operazione è durata pochi minuti ed è, ovviamente, filato tutto liscio. Il suo sangue aiuterà o qualche talassemico o qualche ferito che attende di finire sotto i ferri dei medici in questo o quell’ospedale sardo.