Il Comitato per la salute ringrazia: raccolti oltre 15 mila euro per il progetto del giardino dell’hospice di Oristano

Oristano

Tante adesioni

Dal Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano riceviamo e pubblichiamo

“Un giardino per l’Hospice” è il progetto che il Comitato per il Diritto alla Salute vuole attuare, ma nulla si può fare senza la cooperazione, l’aiuto, la generosità.

Numerose persone hanno accolto l’invito, hanno generosamente partecipato alla serata dell’11 Febbraio. A tutti va il nostro GRAZIE.

Ogni piccolo gesto può renderci migliori, ma tanti piccoli gesti fanno una risorsa, un tesoro! Sì un tesoro di 15.220,00 €, questa è la cifra raccolta.

Si è conclusa solo la prima parte del nostro progetto, ora dovremo lavorare affinché si possa concretizzare, sicuri e confortati dalla collaborazione della Direzione ASL e dalla disponibilità dello Studio “Abeille architettura e paesaggio”. Sarà un percorso impegnativo del quale terremo informate le comunità.

La lista dei ringraziamenti è molto lunga, ma ci teniamo a nominarli tutti quanti sono stati al nostro fianco perché hanno reso possibile lo svolgimento della serata e la raccolta fondi da utilizzare per l’attuazione del “Giardino per l’Hospice”. GRAZIE, grazie di cuore perché fare del bene gratuitamente è un atto d’amore, al quale qualsiasi uomo, in assoluta libertà, può tendere perché alla fine porta pienezza alla vita.

Antonio Falchi – LuxOristano

Enrica Campus “Abeille architettura e paesaggio”

A 51

Retro Gusto

Ita Si Nanta Group

Nanni di Cesare e Silvia Orrù

Achille Pani audio luci service

Tore Pinna servizio d’ordine

Famiglia Nonnis in ricordo di Angela

LinkOristano

Fit and go Oristano

M. Ricambi di Massimo Mocci Arborea

3 A Arborea

Cantina Contini Cabras

Ristorante locanda da Renzo Siamaggiore

Sa Mesa di Francesco Dessì Oristano

Lo Zen ristorante Oristano

Cantina sociale della vernaccia Oristano

Pasticceria Sa Sardinia di Manca e Sardu Ollastra

Claudio Cocco fotografo Samugheo

Macelleria Sanna Matteo Milis

Sa Marigosa -produttori e trasformazione ortofrutta

Cantina Evaristiano- San Vero Milis

Pasticceria La Dolce Vita Oristano

Gisella Loru Srl Oristano

Siete Fuentes di San Leonardo- Santulussurgiu

Criso Perla Cabras

Agricola S. Michele di Francesco Deiana- Sedilo

Pasta fresca Pili – Oristano

Fratelli Ibba zona industriale Oristano

Pasticceria Terra Sarda Riola

Pasticceria Dolce e salato Riola

Pasta fresca di Obinu Stefania Solarussa

Ingrosso bevande Flore Giuseppe Samugheo

Pasticceria Pietro Facella Cabras

Bar pasticceria Azzurro Oristano

Su Guttiau di Saverio Cabiddu Macomer

Vicino a te Supermercati Frongia Oristano

Gruppo pensionati Samugheo

Pasticceria da Maria Santa Giusta

Guido Ruggiu Srl Santa Giusta

IVI Petrolifera S.p.a. Oristano

Hotel Le Torri Arborea

Gastronomia del Buongustaio Oristano

Sax Caffè di Tiziana Pinna Ghilarza

Il Fortino di Davide Rullo Arborea

A tutti questi sostenitori si aggiungono quanti hanno voluto dare un loro contributo singolarmente e privatamente.

Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano