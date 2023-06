Il cinema per il sociale fa tappa ad Aidomaggiore con due documentari

Aidomaggiore

Appuntamento col regista Karim Galici

Dopo aver girato l’Italia, gli “Incontri conoscitivi” stimolati dal cinema per il sociale di Karim Galici tornano in Sardegna, con un nuovo appuntamento. L’evento sabato 10 giugno alle ore 18.30 presso centro di aggregazione sociale di Aidomaggiore, in via Cagliari.

L’iniziativa rientra nell’ambito della “Rete di interazioni sociali e culturali” promossa dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Verranno proiettati i documentari “Dall’Est con amore” e “Storia di un Padre ortodosso in Sardegna”, seguiti da momenti di confronto e approfondimento con la partecipazione attiva degli operatori di Cittadini del Mondo di Cagliari.

La fruttuosa collaborazione con il Sistema bibliotecario Città Territorio ha reso possibile un fitto calendario di eventi, che ha toccato in maniera capillare quasi tutti i paesi dell’Unione dei Comuni del Guilcier, tra cui Boroneddu, Sedilo, Abbasanta, Norbello, Paulilatino, Tadasuni, per concludersi ad Aidomaggiore.

La serata sarà introdotta dal video-intervento di Karim Galici, regista, attore e manager culturale.

Porterà i saluti l’amministrazione comunale di Aidomaggiore, discuterà con il pubblico Inna Naletko, docente e fondatrice della Biblioteca “Rodnoe Slovo” presso l’Oratorio Sant’Eulalia di Cagliari, che partendo dalle storie al centro dei documentari racconterà le attività promosse dalla biblioteca nata nel 2004 e ospitata dalla parrocchia cagliaritana del quartiere Marina.

“Dall’est con amore. Quattro storie di vita e integrazione” (durata 29 minuti): è la storia di quattro donne di generazioni e nazionalità diverse (bielorussa, kirghiza, russa, ucraina), con universali somiglianze. Quattro donne che arrivano dall’est e hanno scelto la Sardegna come luogo dove vivere, crescere, lavorare e amare.

“La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna” (durata 25 minuti): è dedicato al dialogo religioso e all’accoglienza che la Chiesa cattolica ha riservato ai fratelli ortodossi a seguito della forte presenza delle lavoratrici badanti dall’Europa orientale, per la gran parte di fede cristiana di rito orientale.

Giovedì, 8 giugno 2023