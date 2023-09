Il ciclismo su strada fa tappa a Sagama con una cronometro

Sagama

A sfidarsi saranno i migliori specialisti sardi

Saranno una quarantina i ciclisti che saranno impegnati in una gara a cronometro individuale che si svolgerà a Sagama domenica prossima, 10 settembre, dalle ore 10.

Nel collaudato percorso che vedrà la partenza dalla località Murenda, in leggera salita, dopo la curva presso il santuario di San Michele, i corridori affronteranno il falsopiano di Orighiò, dove il vento favorevole o contrario potrebbe essere decisivo, per poi immettersi nella Strada Provinciale 34, in direzione Sagama.

Superata la veloce discesa di Sa Costa e la salita di Codinatta, dopo il cimitero, i ciclisti entreranno nel paese da corso Vittorio Emanuele III e poi svolteranno nella via Gramsci, dove, dopo un breve tratto di pavè, sarà collocato l’arrivo.

A sfidarsi per la vittoria assoluta nei 7,5 chilometri del percorso saranno i migliori specialisti sardi tra cui i favoriti Andrea Costanzo, terralbese tesserato per la Ciclobottega di Sassari, Massimo Pintori, di Florinas, tesserato con la Donori Bike, il sulcitano Federico Selis della Dimonios Bike di Carbonia e Aldo Edward Mura, atleta locale della società Muristene di Sagama.

Selis e Mura lo scorso giugno si sono laureati campioni italiani della specialità Csain nelle rispettive categorie M4 e M5.

Inoltre, in gara per la società Muristene ci saranno anche Simone Carboni, Giuseppe Fara e Giovanni Rosa.

La Sp 34 nel tratto Sagama-Bivio San Michele sarà chiusa al traffico dalle ore 9 alle ore 12.

L’organizzazione è a cura della società Muristene di Sagama, in collaborazione con le Aquile di Macomer, con il patrocinio del Comune di Sàgama e con il sostegno di numerosi sponsor.