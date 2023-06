"Il centrodestra guidato da Truzzu non ha più i numeri per guidare Cagliari"

“Il centrodestra che governa Cagliari non ha i numeri. Non contenti del mancato accordo di qualche minuto fa tra Regione e Comune sullo Stadio, casa dello studente, nuovo ospedale. Da una parte la Regione propone un accordo di 50 milioni da dividere fra i tre interventi e nuovo ospedale in cui trasferire Brotzu e Oncologico a Sant’Elia. La posizione del Comune che ritiene che i 50 milioni servono solo per lo stadio, e che lo stadio va realizzato a Sant’Elia”. Così il capogruppo del Pd, Fabrizio Marcello, dopo l’ennesimo capitolo della vicenda stadio e dopo che in consiglio comunale la maggioranza di centrodestra guidata da Truzzu è andata sotto, ancora una volta, su una mozione del Psd’az sulle nuove funzioni per le edicole.