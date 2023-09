Il Centro per l’Alzheimer di Oristano perde l’ultima neurologa. “Che ne sarà dei nostri malati?”

Oristano

Le famiglie costrette a rivolgersi alla struttura di Ghilarza ora pensano a forme di protesta

È grande la preoccupazione delle famiglie dell’Oristanese con a carico parenti affetti dal morbo di Alzheimer: a ottobre l’unica neurologa del Centro Unità di valutazione Alzheimer di Oristano lascerà l’incarico, e non ci sono garanzie sull’arrivo di un altro specialista. Già altri due neurologi avevano lasciato il poliambulatorio, dove oggi ottenere una visita in tempi celeri è pressoché impossibile.

“Ci è stato comunicato che a partire dal 1° ottobre la dottoressa si trasferirà a Cagliari, per questo la visita di mia madre è stata anticipata a settembre”, ha spiegato la figlia di una delle pazienti con Alzheimer in cura presso l’UVA di Oristano. “Gli assistiti sono dunque stati invitati a rivolgersi al Centro di Ghilarza. Nessuno tuttavia è stato avvisato sull’arrivo di un sostituto e l’idea di doverci rivolgere tutti a Ghilarza è assolutamente inaccettabile”.

I tempi di attesa per la struttura del Guilcier iniziano già a dilatarsi, fra l’altro. “Ho subito provveduto a prenotare una visita, ma la prima data disponibile è addirittura a dicembre. Cosa succederà quando si ritroveranno a dover gestire le richieste provenienti dai pazienti della sede di Oristano?”, ha continuato la familiare. “Il bacino d’utenza è sempre più ampio: con l’invecchiamento della popolazione, il numero dei pazienti affetti da demenza senile e Alzheimer sta inevitabilmente crescendo”.

Avere un’assistenza continuativa è sempre più difficile. “Mia madre per esempio non ha un medico di base: pochi giorni fa è caduta, ma a causa della mole di assistiti con patologie più gravi, il medico provvisorio che dovrebbe assisterla non riusciva a liberarsi per poterla visitare”, ha aggiunto l’autrice della segnalazione. “Non è possibile che persone con questo genere di patologie non abbiano dei medici a loro dedicati. Sono problemi che necessitano di visite frequenti. Le famiglie non devono essere costrette a farsi carico di costose visite private per sopperire alle mancanze del sistema sanitario pubblico”.

L’attenzione, quindi, adesso è rivolta verso il Centro UVA di Ghilarza. Lo aveva fatto nascere il dottor Antonello Cossu, che sino a qualche giorno fa ha diretto il reparto di Medicina dell’ospedale San Martino di Oristano e che adesso dovrebbe tornare a impegnarsi sul fronte delle neuropatologie, con un incarico a lui attribuito dai vertici dell’Asl.

Intanto, le famiglie stanno però pensando a una mobilitazione, per ottenere risposte certe. “Siamo ormai in tanti a vivere con la paura di perdere questo importante punto di riferimento, tanto che sui social abbiamo contattato il Comitato territoriale per la difesa della salute”, ha concluso la familiare. “Il 21 settembre sarà la Giornata mondiale per l’Alzheimer: sarebbe la data ideale per portare le nostre lamentele a chi di dovere, per spingeli a trovare delle soluzioni e non lasciare soli i pazienti e le loro famiglie”.

Giovedì, 14 settembre 2023