“Dopo l’Antitrust anche la tv di Stato ha deciso di approfondire la questione da noi denunciata, e grazie al nostro contributo i cittadini sardi coinvolti nella vicenda dei buoni fruttiferi hanno potuto far sentire la propria voce”, afferma il presidente Giorgio Vargiu. “Attendiamo ora l’esito dell’istruttoria aperta dall’autorità al fine di fare chiarezza sulla possibile pratica commerciale scorretta messa in atto da Poste italiane”.

Poi il caso del signor Antonio, artigiano che in previsione della pensione aveva risparmiato e messo i suoi soldi in quello che considerava il salvadanaio sicuro dei buoni fruttiferi postali.

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/23/il-caso-dei-buoni-fruttiferi-postali-oggi-sulla-tv-nazionale-a-mi-manda-raitre/

