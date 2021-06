Il Governo blocca il cashback. Da domani, 30 giugno, va in soffitta per almeno sei mesi l’operazione imbastita dall’ex Governo Conte che ha previsto estrazioni varie con rimborsi e premi in denaro per chi aveva aderito all’operazione. Si procederá con il pagamento delle somme accumulate con i pagamenti delle carte di debito e credito e con il superpremio da 1500 euro ai maggiori utilizzatori. Poi, lo stop, almeno per tutto il 2021. È una delle decisioni prese durante l’ultima Cabina di regia a palazzo Chigi. In Sardegna, tanti commercianti avevano raccontato di un boom di pagamenti con le carte a discapito, ovviamente, dei contanti. Adesso tutta l’operazione va in soffitta, e bisogna vedere se, nel 2022, sarà riproposta.

L'articolo Il cashback si blocca, stop del Governo per sei mesi: addio ai nuovi premi proviene da Casteddu On line.