Il Carrasegare ‘osincu non è ancora finito: a Bosa c’è la pentolaccia in piazza

Bosa

Saranno annunciati i vincitori del concorso “Maschere e Mascherate”

Dopo un lo scorso fine settimana denso di nubi temporalesche, che hanno fatto saltare il gran finale del Carrasegare ‘osincu, Bosa non rinuncia a chiudere in bellezza il suo Carnevale, con la tanto attesa pentolaccia.

Il nuovo appuntamento è per domani – sabato 4 marzo – in piazza Dante con tanta musica e le premiazioni del concorso “Maschere e Mascherate”, sul tema “I colori del carnevale di Bosa”.

Saranno tre le categorie da premiare: i bimbi da zero a sei anni, i ragazzini dai 6 ai 14 anni e infine la terza per le mascherate in singolo o in gruppo.

Venerdì, 3 marzo 2023