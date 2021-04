Il cargo con a bordo il primo convoglio ferroviario saluta Oristano

È salpata oggi nel primo pomeriggio la Eemslift Nelli, il cargo lievemente danneggiato durante le operazioni di carico del convoglio ferroviario che nei giorni scorsi per primo aveva percorso il raccordo ferroviario tra l’area industriale e lo scalo marittimo. La nave battente bandiera olandese è diretta a Civitavecchia e da lì prenderà la rotta per l’Egitto, destinazione finale dei vagoni trasportati fino alla banchina del porto di Oristano.

I lavori di saldatura su una piccola falla nello scafo, causata durante il trasferimento a bordo di un vagone con l’uso della gru, sono stati svolti dalla società BF Sardegna per le saldature, con i mezzi nautici d’appoggio della Tharros Marittima.

La Eemslift Nelli, dopo la consegna del carico in Egitto, ripartirà in direzione nord: deve sostituire la nave gemella Eemslift Hendrika, protagonista di un grave incidente nel Mare di Norvegia: durante una tempesta, ha rischiato di ribaltarsi per l’allagamento della stiva, in seguito allo sganciamento di alcuni mezzi pesanti.

La ritardata partenza da Oristano del cargo nei giorni scorsi aveva causato difficoltà di accesso per altre navi, bloccate in rada per alcuni giorni.