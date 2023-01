San Gavino

Attivo uno sportello per informare le persone che utilizzano il sardo nella vita quotidiana

Uno sportello dedicato, per dare agli utenti le informazioni in lingua sarda è stato aperto all’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale. Attivo da qualche giorno, si inserisce nel progetto Coru Sardu, nato nel reparto di Cardiologia dell’ospedale, diretto dal primario oristanese Gianfranco Delogu.

Scopo dell’iniziativa è la possibilità di coinvolgere e informare i pazienti che arrivano da tutto il circondario e che utilizzano la lingua sarda nelle loro conversazioni quotidiane.

L’idea iniziale partita nel reparto diretto da Delogu, sostenuta da subito dal Direttore Generale della ASL Giorgio Carboni, è diventata un progetto più ampio, culminato appunto con l’apertura dello sportello di lingua sarda, utile non solo al reparto di Cardiologia ma a tutto l’ospedale. Si trova nell’atrio dell’ospedale, vicino all’Ufficio ticket. Almeno una volta a settimana un esperto sarà presente per dare informazioni agli utenti in lingua sarda. Curato dalla ditta Boxis, lo sportello è attivo anche nel reparto diretto da Gianfranco Delogu, per predisporre i materiali che riguardano le malattie cardiologiche e che saranno reperibili anche nel sito internet della ASL.

Gli operatori linguistici hanno il compito di incontrare i ricoverati in reparto e le loro famiglie per rafforzare, attraverso una serie di attività in sardo, il rapporto tra malato e personale sanitario.

All’interno del progetto Coru Sardu verrà avviata anche la formazione degli operatori sanitari che potranno frequentare gratuitamente due livelli di corso per l’utilizzo del sardo nel loro ambito lavorativo. I corsi si svolgeranno nella mediateca, messa a disposizione dell’amministrazione comunale. Il progetto è finanziato dalla L. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranza linguistiche storiche” e dalla L.R. 22/2018 “Disciplina della Politica Linguistica Regionale” che tutelano, promuovono e valorizzano le lingue minoritarie in Sardegna rafforzandone l’utilizzo in ogni ambito della vita pubblica.

