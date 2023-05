Il capo spirituale Serigne Mame Mor Mbacke Mourtada a Monserrato: si rafforza il gemellaggio con il Senegal, oggi alle 11 un consiglio comunale celebrativo con la presenza del religioso che è anche rettore dell’Università. Il sindaco Tomaso Locci: “Una comunità che si è ben integrata nel nostro territorio, persone rispettose e grandi lavoratori. Con il rettore abbiamo avviato la strada anche per un confronto tra le nostre università”. Un appuntamento che si rinnova anno dopo anno quello dello scambio interculturale tra Monserrato e il paese africano. Generalmente la giornata celebrativa si festeggia a giugno ma, per impegni improrogabili, Serigne Mame Mor Mbacke Mourtada non potrà essere presente il mese prossimo. “Siamo orgogliosi di ospitare questa comunità composta da persone oneste che arricchiscono la città con i profumi e colori delle loro tradizioni”. Tante le iniziative che hanno suggellato questa fratellanza con i lontani “cugini” oltre mare: tra queste, un anno fa, cinquanta banchi con altrettante sedie, otto postazioni informatiche con pc, cavi e mouse erano state donate dal comune all’università Cheikh Ahmadou Bamba, a Touba. Doni speciali che vengono ora utilizzati dagli studenti africani.