Il capo della polizia Pisani inaugura a Oristano un piccolo nuraghe: ricorderà i poliziotti caduti in servizio – Foto e video

Oristano

Toccante cerimonia in Questura

Un piccolo nuraghe in memoria di tutti i poliziotti morti nell’adempimento del loro dovere. E’ stato inaugurato stamane nel giardino all’ingresso della questura di Oristano dal capo della polizia Vittorio Pisani ed è stato realizzato con le pietre raccolte in ognuno dai paesi di provenienza dei poliziotto scomparsi. La cerimonia di inaugurazione, alla quale sono intervenute numerose autorità e i familiari dei caduti, ha riservato momenti di commozione.

“E’ molto importante ricordare i nostri caduti, soprattutto per i giovani poliziotti che, entrando in questa questura avranno un simbolo, un esempio di quella che è stata la dedizione al lavoro sino all’estremo sacrificio”, ha affermato il capo della polizia Vittorio Pisani. “E’ importante ricordarli, anche perché in quegli anni erano gli uomini e le donne che facevano gli uffici di polizia: i mezzi a disposizione erano effettivamente pochi, non c’erano i gps e le altre attrezzature tecnologiche che abbiamo oggi e che ci mettono nelle condizioni, in maniera anche molto agevole, di affrontare la lotta alla criminalità”.

Il questore di Oristano Giuseppe Giardina, dal canto suo ha evidenziato come per la prima volta la Questura abbia un monumento che ricorda tutti i caduti.

Dopo l’inaugurazione del monumento ai poliziotti caduti, si è svolta la cerimonia di intitolazione della sala riunioni allo scomparso ex questore Emilio Pazzi, investigatore molto noto in Sardegna, il cui nome è legato alla lotta ai sequestri di persona e che da questore prestò servizio anche a Oristano. La sua figura è stata ricordata anche dall’ex magistrato Ettore Angioni e dall’ex prefetto Salvatore Mulas.

Nel corso della cerimonia di stamane ha preso la parola anche il prefetto di Oristano Salvatore Angieri.