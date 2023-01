Il segreto della longevità dei sardi? In tanti lo stanno studiando da tempo, sono state fatte e continuano a farsi tante ricerche sulla longevità degli abitanti della nostra Isola, in particolare in alcune zone regionali. Eppure nessuno mai si era spinto a dichiarare che il segreto della lunga vita dei sardi è contenuto in un vino: ilCannonau.

Lo ha fatto il celebre dottor Mehmet Oz, il chirurgo americano che è diventato una star televisiva grazie al suo talk show medico “The Dr. Oz Show”, che viene trasmesso anche in Italia dal canale La7. Ebbene sì, come riferito da Winenews, per il dottor Oz il nostro vino Cannonau rappresenta un vero e proprio elisir di lunga vita. Il segreto sarebbe nel suo vitigno, che contiene procyanidinis, un potente antiossidante che possiede benefici vascolari da 5 a 10 volte in più delle altre varietà.

Lo stesso celebre chirurgo americano ha tuttavia specificato che non bisogna comunque esagerare bevendo Cannonau.

Non solo, oltre alla Sardegna, il dottor Oz ha menzionato anche altre zone nel mondo dove l’età media è più lunga, cioè Okinawa in Giappone, Nicoya Penisula in Costa Rica, Loma Linda in California e Ikaria in Grecia.