"Il calendario delle attività natalizie ad Assemini? Non è stato pubblicato e cresce il malumore"

A renderlo noto è Sabrina Stara, consigliere comunale di FdI, rincara la dose Massimo Carboni, portavoce: “L’organizzazione non è un fatto irrilevante, ma elemento fondamentale nella gestione aziendale. Sapere cosa, dove e quando le manifestazioni avranno luogo, rappresentano fattori determinanti per assicurare la piena e fruttuosa riuscita di ogni iniziativa. Questo, affinché Assemini possa finalmente percorrere la strada di una visione di crescita qualitativa, organica e di sistema”. Addobbi e alberi colorati abbondano oramai ovunque, l’atmosfera che precede e accompagna il periodo delle feste è oramai entrata nel vivo e non solo per i più piccoli: pressoché ovunque sono imminenti gli appuntamenti per le strade e le piazze al fine di invogliare i cittadini a uscire, per trascorrere qualche ora lieta nel centro abitato e, perché no, a stimolare per gli acquisti.

“I commercianti hanno bisogno di tempo per organizzare le loro attività in armonia con le iniziative promosse e sostenute dall’amministrazione comunale, che non sono state presentate nemmeno nelle apposite commissioni consiliari”, precisa Stara. Per la Consigliera di FdI “sarebbe opportuno accelerare i tempi e attivarsi per evitare ulteriori disservizi e per assicurare tutte le condizioni per la collaborazione, lo sviluppo ed il sostegno degli eventi”.