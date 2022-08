Invocata, desiderata, implorata persino, arriva la pioggia anche a Cagliari e promette una boccata di aria fresca dopo le torride settimane che hanno inflitto afa e caldo record senza tregua. Dopo l’ondata di maltempo di ieri nel Nuorese, dove nel pomeriggio un violento temporale ha portato chicchi di grandine enormi e un’aria decisamente più respirabile, tocca ora al sud della Sardegna e in particolare a Cagliari, dove per domani sono previste piogge e un calo, anche se non eccessivo, delle temperature.

In Sardegna piogge e temporali sono attesi da domani pomeriggio in tutto il centrosud, da Cagliari all’Oristanese. E sino a tarda sera non dovrebbe smettere. Nel Medio Campidano dovrebbe piovere anche mercoledì pomeriggio, 10 agosto, mentre da giovedì al fine settimana le zone più colpite saranno il centro e il nord dell’isola.

Le previsioni sono diffuse da IlMeteo.it. “Il flusso di correnti più fresche proseguirà anche nei prossimi giorni, dando il via ad una fase decisamente più movimentata dopo tante settimane di quiete atmosferica“, assicura il meteorologo Sanò.

