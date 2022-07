Caldo, tanto caldo insopportabile, quindi. E sul fronte del fuoco non va meglio. Venerdì 29 luglio allerta massima nel Cagliaritano per possibili incendi. E l’allarme potrebbe restare al livello più elevato anche durante tutto il fine settimana.

L’estate rovente della Sardegna continua, tra zer giorni di pioggia e temperature pronte a risalire nell’ultimo fine settimana di luglio. Sabato a Cagliari ci saranno punte di 38 gradi e un’umidità superiore al 65%, stando agli ultimi aggiornamenti dei principali portali meteo internazionali. Il maestrale illude e dura poco, la nuova ondata del grande caldo è pronta a colpire tutta la regione. Domenica due-tre gradi in meno, ulteriore mini discesa lunedì ma la prima settimana di agosto si tornerà a boccheggiare. Una situazione destinata a durare sino a settembre inoltrato, come ha già detto più di un esperto. Un clima pazzo e temperature troppo torride che, sull’Isola, non si registravano da tanti anni. E, soprattutto, raramente si sono vissuti periodi così prolungati di assenza di pioggia.

