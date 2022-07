Intanto per domani la Protezione Civile regionale con un nuovo bollettino ha confermato la previsione di pericolo incendio che resta al livello “alto” e che interesserà anche la zona di Cagliari per la giornata di domani, martedì 26 luglio 2022.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 7 ettari di pascolo alberato. Altri incendi a Nurri (in località Nuraghe Latt’e Pudda) e San Gavino Monreale in località Tuponiga.

Sono in corso le indagini da parte del personale del Corpo Forestale per risalire ai responsabili dell’incendio di probabile matrice dolosa.

Oggi intanto 14 incendi in Sardegna. Per 5 di questi il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del Corpo forestale. Uno ad Arzana (Bau e S’Abba, dove l’incendio ha percorso una superficie di circa 2.000 mq di macchia e colture agricole). Uno a Campu Longu a Oristano (in cenere mille mq di rimboschimento di conifere). Poi Nuraghe ‘E Paza a Bonorva, dove a titolo precauzionale sono state evacuate alcune case alla periferia del paese e alcune di queste hanno subito lievi danni. Tutti gli interessati hanno potuto far rientro nelle loro case al termine dell’intervento (concluso alle 16:20 circa).

