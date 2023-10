Il Cagliari sprofonda, ultimo posto e squadra senza idee: "Giulini compri giocatori, Ranieri ha detto sì a questi acquisti?"

Due punti, poche idee e grinta, tanta confusione e quella paura che, anche dopo la seconda sosta del campionato, la situazione per il Cagliari non cambi e si proceda, a passi spediti, verso la serie B. La squadra vista finora ha pochi martiri e molti “colpevoli”, e il discorso di avere sfidato tante “big” può reggere, ma sino a un certo punto. Tra i tifosi rossoblù del mercato di San Benedetto serpeggia la preoccupazione. Tanta, tantissima. “Speriamo con la sosta di recuperare, vorrei fare una domanda a Ranieri: grande Claudio, ti hanno reso partecipe della campagna acquisti?”, domanda Franco Scaramuccia. La domanda andrebbe fatta a Giulini: “Lui deve mettere i soldi, non sono soddisfatto degli acquisti fatti, Ranieri va preso in considerazione. Abbiamo dei giovani interessanti ma non bastano, devono avere già calcato campi di A. Abbiamo fatto gli acquisti con i resti degli altri. Ci era andato bene all’epoca dell’unico scudetto, ora siamo nel 2023 e non è sempre Pasqua”. Molto critico anche Maurizio Loi: “Tre gol fatti e tanti subiti, allucinante”, esordisce quello che è un altro grande tifoso del Cagliari.

“Non vedo una squadra che si possa salvare, alcuni giocatori come Zappa e Obert non possono giocare nemmeno in B. Alcuni giocatori li ha chiesti Ranieri ma sicuramente servono altri due attaccanti buoni. Come Coda, che ha portato il Genoa in A e che ora gioca in serie B. Forse la società non ha soldi?”. Difficile, impossibile conoscendo Tommaso Giulini: “A lui certo non mancano, ma non so se ne ha per la nostra squadra”. Completa il cerchio Gianluigi Masella: “Credo in Ranieri, ci è rimasto solamente lui. Abbiamo giocatori senza preparazione fisica, tipo Petagna. La mia paura è che il mister se ne possa andare perchè non sono stati fatti tutta una serie di acquisti”.