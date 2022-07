Pochi acquisti, che sinora non hanno certo scaldato il cuore dei tifosi, e tante cessioni, molte delle quali pregiate. A meno di un mese dall’inizio del campionato di serie B il Cagliari dice addio anche a Joao Pedro. Dopo otto anni, JP10 fa le valigie e raggiunge la Turchia, per giocare nel Fenerbache. Ad annunciarlo è la stessa società di Tommaso Giulini. Liverani perde un altro pezzo pregiato, un attaccante che è stato capace di inanellare gol, ben ottantasei, e anche record.

Come ricorda la stessa società rossoblù, infatti, Joao Pedro è entrato a far parte della storia del Cagliari. Tra i marcatori più prolifici di tutti i tempi, è stato l’unico rossoblù, dopo il mito Gigi Riva, ad aver raggiunto la doppia cifra in serie A per tre campionati consecutivi. Arrivato in Sardegna a 22 anni, Joao Pedro è diventato nell’Isola uomo e calciatore, consacrandosi tra i top player del campionato italiano e disputando in totale 270 partite in rossoblù. Auguri per il tuo futuro, Joao”.

L'articolo Il Cagliari perde pezzi pregiati, è ufficiale: Joao Pedro va al Fenerbache proviene da Casteddu On line.