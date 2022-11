Il Cagliari in ritiro da giovedì, "è il momento di reagire" - Sardegna

Cagliari in clausura in vista della gara di sabato alle 14 contro il Pisa. La mossa è stata annunciata dal club rossoblù con un post sui social. "Parole d'ordine - questo il contenuto del messaggio - lavoro, fame, unità. Da domani la squadra va in ritiro, è il momento di reagire".

La sosta ad Asseminello comincerà, dunque, dopo l'allenamento del giovedì. Una scelta condivisa da società, staff tecnico e giocatori. E' evidente l'intenzione di trovare concentrazione e allo stesso tempo serenità in un campionato che finora non ha regalato le soddisfazioni che i tifosi si aspettavano.

La squadra di Liverani ora è al decimo posto. La seconda posizione utile per la promozione diretta è molto lontana: sei punti. Con la capolista Frosinone c'è ormai un abisso di undici lunghezze.

L'obiettivo è ora quello dei playoff, ma anche per questo traguardo il Cagliari è in ritardo: tre punti di distanza dalla coppia Sud Tirol-Brescia all'ottavo posto.

Fonte: Ansa Sardegna