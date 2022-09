“Quando gioca il Cagliari all’ora di pranzo e c’è mercato aperto registriamo un calo degli affari del 40 % e quest’anno che i rossoblù sono in B e giocano con maggior frequenza il sabato alle 14 siamo molto preoccupati”.

Così Marco Mantega, rappresentante dei boxisti del mercato civico di Sant’Elia, oggi in commissione Attività produttive. Il giorno della partita per gli operatori è un incubo. Il Prefetto impone lo stop al traffico in via Carta Raspi, la strada che separa il mercato dalla Unipol Domus, tre ore prima. Niente auto dalle 11, proprio nelle ore (e nel giorno) in cui l’affluenza è più alta. I problemi sono stati rilevati già nelle gare di A del sabato mattina, ma quest’anno in B l’esperienza negativa è destinata a ripetersi.

“Da tempo abbiamo chiesto all’amministrazione comunale un anello libero di circolazione lungo via Alziator, via Carta Raspi e via Vespucci”, dichiara Mantega, “solo l’assessore Sorgia ci ha ascoltato, ma non dipende tutto da lui e in concreto non è stato fatto nulla. E dire che sarebbe un intervento a costo zero per venirci incontro in questo momento in cui siamo preoccupati per l’aumento dei prezzi e delle bollette. Chiediamo una cartellonistica adeguata, personale della municipale. Tifiamo tutti il Cagliari”, conclude, “chiediamo anche uno sforzo alla società rossoblù. Ci metta a disposizione due stewart per la viabilità”.

Battibecco e scintille nel corso della commissione tra il presidente Mannino e la consigliera Cilloccu, che ha presentato un’interrogazione in consiglio sulla vicenda. I boxisti del mercato intanto hanno presentato anche una richiesta di risarcimento danni all’amministrazione comunale.

