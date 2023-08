Il Cagliari imbriglia il Toro, finisce senza reti - Notizie

Il Toro si becca i primi fischi stagionali dopo lo 0-0 contro il Cagliari al debutto in campionato. Più che per la squadra, però, sono per il presidente Cairo, invitato a comprare qualche giocatore perché la rosa è ancora incompleta. E anche contro i...

Fonte: Ansa Sardegna