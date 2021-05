Il Cagliari è salvo e resta in serie A, il Benevento di Vigorito e Mastella beffato nel recupero. Il Cagliari conquista la salvezza matematica ancora prima di giocare col Milan: il Benevento dopo tutto il caso di Vigorito e Mastella si fa beffare in casa dal Crotone in dieci uomini in pieno recupero, stasera grande festa salvezza con i tifosi del Cagliari dalle 22,30 con “A bocce ferme dopo il Cagliari” su Radio Casteddu. Benevento-Crotone è finita 1-1, la squadra di Inzaghi non è riuscita neanche a battere un Crotone ridotto in dieci e ora deve sperare solo in un harakiri del Torino. Mentre il Cagliari è già salvo, dopo una grandissima rincorsa con Semplici in panchina.

L'articolo Il Cagliari è salvo e resta in serie A, il Benevento di Vigorito e Mastella beffato nel recupero dal Crotone proviene da Casteddu On line.