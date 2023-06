Il Cagliari è in A, un 40enne festeggia così: "Vestito con muta, occhialini e pinne in via Roma"

Il Cagliari batte il Bari, vola in serie A e c’è chi, avendo scommesso su una vittoria dei rossoblù di mister Claudio Ranieri, ha deciso di accollarsi anche il pegno. Così, ha indossato muta, occhialini e pinne e ha attraversato, stringendo una bandierina rossa e blu, tutta via Roma. Lui è Federico Pinna, 40 anni, di San Sperate, autista di mezzi pesanti: “Ho dovuto pagare pegno con i miei amici e compagni della squadra di Air Sub Apnea Accademy di cui faccio parte. Sono un grande tifoso del Cagliari abbonato da una vita e qualche giorno fa ho scommesso con tutti che, se il Cagliari avesse vinto a Bari e fosse salito in serie A, avrei percorso i portici di via Roma a Cagliari con la muta, cuffia, occhialini e pinne”.

Obbiettivo raggiunto per i ragazzi di Ranieri e pegno pagato da Pinna, tra tante foto e divertenti e sorridenti selfie ricordo sin sotto la statua di Carlo Felice.