Il Cagliari di nuovo terzultimo, l’Empoli vince a Napoli: ma quella mano di Rugani? Tifosi rossoblu sui social inviperiti per due motivi: l’arbitraggio che ha favorito la Juventus e i zero punti conquistati contro le grandi, che con l’assenza di un portiere e una difesa esperta condanno il Cagliari a rischiare ancora la serie B. Sarà durissima salvarsi senza rinforzi adeguati nel pacchetto arretrato: oggi Berisha, portiere del coraggioso Empoli di Andreazzoli che vince al Maradona, ha da solo incartato i tre punti con parate miracolose. Nel Cagliari invece prima le papere di Radunovic, ora la incertezze di Scuffet portano a una situazione di massimo rischio. Ecco la classifica dei punti fatti con le grandi squadre dal Cagliari e dalle dirette concorrenti: Genoa 7 Empoli, Sassuolo 6 Lecce 5 Frosinone 4 Udinese, Verona 3 Salernitana 1 Cagliari 0. Numeri impietosi che parlano da soli: neppure il grande Ranieri in 12 partite è riuscito a fare un solo punto con le grandi della serie A.

Comunque la prestazione di ieri contro la Juventus fa ben sperare, mentre l’arbitraggio fa recriminare. Dubbi sulla punizione per fallo di Lapadula che ha portato poi alla rete di Bremer. E forti dubbi su un possibile fallo di mano di Rugani, che era sembrato a occhio nudo e che è stato immortalato anche dalle telecamere, ma ignorato dall’arbitro e dal Var. Rugani sembra toccare nettamente la sfera a un metro dal gol. E la società ancora una volta è stata zitta, con in primis il presidente Giulini che colleziona un altro, umiliante, parziale terzultimo posto della sua gestione.