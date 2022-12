Sensibilizzare ad una corretta e sana alimentazione, con un’attenzione particolare verso le nuove generazioni: in linea con il suo manifesto etico “BeAsOne”, il Cagliari scende in campo con Campagna Amica e Lega Serie B. Domenica, in occasione della gara contro il Perugia, i 130 bambini della Scuola di Tifo, che supporteranno come sempre la squadra dalla Curva Futura, riceveranno una merenda sana e a chilometro zero. Si tratta di clementine, mele e miele che arrivano direttamente dalle aziende agricole sarde di Campagna Amica. Sarà inoltre presente la ruota della stagionalità che consentirà ai bambini di conoscere ogni mese la frutta e verdura di stagione. Un modo per spiegare ai ragazzi di come sia importante associare una giusta educazione alimentare all’attività fisica e allo sport. L’attività rientra nel progetto che Coldiretti e Campagna Amica stanno portando avanti all’interno delle scuole di tutta Italia e che coinvolge ogni anno circa cinquecentomila bambini.

Sempre domenica, “Un calcio al cibo sintetico” approderà nella serie cadetta e con il supporto della Lega di Serie B e del Cagliari. Prima del match, i tifosi potranno firmare la petizione contro il cibo sintetico promossa da Coldiretti, Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition.

Per l’occasione sarà posizionato un gazebo giallo all’interno dell’Unipol Domus per dire no alle multinazionali del cibo in provetta che stanno cercando di imporre al mercato la carne prodotta in laboratorio: il latte “senza mucche” fino ad arrivare al pesce senza mari, laghi e fiumi. Un cibo sintetico che potrebbe presto inondare il mercato europeo poiché già ad inizio 2023 potrebbero essere introdotte a livello Ue le prime richieste di autorizzazione all’immissione in commercio.

L'articolo Il Cagliari con Campagna amica e Lega b nei mercati per una sana alimentazione proviene da Casteddu On line.