Drammatica sconfitta per i rossoblù Che subiscono il 2 a 0 dallo Spezia, una partita che tatticamente ha visto i bianchi neri dello Spezia avere una supremazia talvolta disarmante nei confronti del Cagliari. Una partita che avevamo previsto molto tattica, giocata appunto sugli episodi e sulle giocate dei singoli. A centrocampo lo Spezia ha prevalso, il trio di centrocampo dello Spezia si è impadronito delle fasi cruciali del gioco ed è stato bravo a imbrigliare il centrocampo del Cagliari

Ricordiamo il rigore fallito da Verde nel primo tempo e poi le reti che hanno permesso ai liguri di portare a casa i tre punti, quella di Erlic al 55′ e quella di Manaj al 74v. Reti consentite dal contropiede Al quale il Cagliari si è esposto. Onestamente non ricordiamo un intervento di Provedel portiere dello Spezia.

Era uno scontro diretto e forse chi aveva più da perdere era lo Spezia, il Cagliari di oggi ha fatto un po’ di tutto per dare vita e anche per dare lo Spezia la possibilità di vedere la salvezza anche prima della fine del campionato. Un Cagliari che non si è visto Combattivo come in altre occasioni che non ha messo in campo la furia agonistica che ci aspettavamo e soprattutto che ha visto la davanti, gli attaccanti latitare totalmente. Possiamo dire poco assistiti, possiamo dire che la partita non era delle migliori per mettere in campo la giusta determinazione. Chissà quello che possiamo dire, con certezza possiamo dire che il Cagliari ha perso con una diretta concorrente in maniera netta è indiscutibile e questo complica non poco la vita dei Rossoblu.

Sabato prossimo alla Unipol Domus sarà di scena il Milan attualmente capolista, una partita proibitiva per fare punti importanti in chiave salvezza, però ci si aspetta da Mazzarri il coraggio di individuare la via d’uscita, la strada per per rimettere in gioco il Cagliari che come spesso ha detto lo stesso tecnico Rossoblu, non ha fatto ancora nulla e deve mantenere i piedi saldi a terra, c’è tanto da fare, tanto da combattere. Mancano nove gare alla fine del campionato e il Cagliari non può permettersi ulteriori distrazioni.

