Il brasiliano Azzi al Cagliari a titolo definitivo

Ora è ufficiale: Paulo Azzi dal Modena al Cagliari a titolo definitivo. Ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025, con opzione di prolungamento a favore del club rossoblu per un'ulteriore stagione.

Nato a Bragança Paulista, nello stato di San Paolo, classe 1994, Paulo Daniel Dentello Azzi cresce calcisticamente in Brasile, prima di approdare a 19 anni al Cittadella. Il 15 marzo 2014 fa il suo esordio in Serie B contro il Como e nel turno successivo trova il primo gol tra i professionisti nella vittoria per 4-0 contro il Padova. Acquistato dalla squadra brasiliana del Tombense, ritorna in Italia nella stagione 2015-16, prima nello Spezia e poi nel Pavia. Gioca quindi con le maglie di Pordenone, Siracusa, Bisceglie, Pro Vercelli, Seregno e Lecco. Nell'estate 2021 approda al Modena: 37 gare, con 7 gol e altrettanti assist, tra le rivelazioni del campionato di C. In questa prima parte di stagione nella serie cadetta ha totalizzato 17 gare tra campionato e Coppa Italia con 2 assist.



Fonte: Ansa Sardegna