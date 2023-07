Il Bovale ambasciatore nel mondo del Terralbese. Nasce il consorzio di tutela

Mogoro

Stamane la presentazione a Mogoro. Sette le aziende fondatrici, accompagnate in questo percorso da Coldiretti Oristano

Un consorzio per rilanciare i vini Doc Terralba, rivedere il disciplinare e far diventare il Bovale ambasciatore del territorio in tutto il mondo. Se negli anni Ottanta erano coltivati a Bovale qualche migliaio di ettari tra Terralbese, Parte Montis, Marmilla e Medio Campidano, oggi sono iscritti alla Doc, riconosciuta nel 1975, appena una trentina di ettari. Il consorzio, costituito lo scorso 20 giugno, è stato fortemente voluto dai soci fondatori, accompagnati nel percorso di costituzione da Coldiretti Oristano e dall’agronomo-enologo Aldo Buiani.

I soci fondatori sono sette: Cantina del Bovale, Cantina di Mogoro, Quartomoro di Sardegna, Cantina Su Cuppoi, Cantina Melis, Lotta Azienda Agricola, Sa Contissa. Gli stessi soci fondatori sono anche i consiglieri del consiglio di amministrazione, con Marcello Martis nominato presidente e Luciana Baso vice.

Il consorzio è stato presentato stamane a Mogoro, nella sala conferenze del sito archeologico del nuraghe Cuccurada.

“La costituzione del consorzio Terralba Doc”, dichiara il presidente Marcello Martis, figura cardine della Cantina del Bovale, “rappresenta un’interessante opportunità per le aziende e per il territorio. Lo spirito di collaborazione che ha accompagnato il periodo di costruzione del progetto rappresenta una garanzia sull’impegno che verrà profuso per il conseguimento di importanti obiettivi di crescita. Insieme lavoreremo per promuovere il territorio e i nostri vini a livello nazionale e internazionale, organizzando eventi e percorsi enogastronomici, al fine di far conoscere le nostre eccellenze e attrarre visitatori e appassionati da tutto il mondo. Naturalmente è auspicabile l’ingresso nel consorzio di nuovi produttori, per i quali le nostre porte sono e saranno sempre aperte”.

“Il consorzio del Terralba Doc nasce dall’incontro e confronto delle aziende che credono nel territorio e in esso investono risorse e idee”, afferma la vicepresidente Luciana Baso, della cantina Quartomoro di Sardegna. “Il desiderio è dare risalto e visibilità, rendere attrattivo un territorio geograficamente e culturalmente ricco, da preservare e soprattutto valorizzare. Nel Terralbese il vitigno Bovale ha trovato un luogo vocato, donandoci un vino rosso del mare che in passato ha preso il largo per tanti lidi. Oggi, valorizzato e condiviso, il Bovale può diventare l’ambasciatore del Terralbese e del suo territorio, che impostato sulla sabbia vulcanica del monte Arci regala emozioni, sapori e profumi del Mediterraneo”.

“È fantastico vedere che il territorio condivide azioni e obiettivi”, dice l’enologo Piero Cella, anche lui della cantina Quartomoro. “La nostra azienda nasce quasi come una cantina didattica. È importante avere obiettivi comuni da poter raggiungere velocemente. Ricerca e approfondimento devono essere la base”.

“L’area geografica di produzione della Doc Campidano di Terralba o Terralba”, dichiara l’enologo Aldo Buiani, “ricade nella zona Centro Occidentale della regione Sardegna, parte in provincia di Oristano e parte nel Medio Campidano. Abbraccia un areale che si estende dalle zone storiche dell’alta Marmilla, passa per il Campidano e arriva all’Arburese, e comprende i territori laddove è consolidata la coltivazione del vitigno Bovale. L’areale di coltivazione comprende quindi territori che si estendono da zone collinari a pianeggianti, presentando caratteristiche geo-pedologiche notevolmente differenti mentre oggi le aziende che rivendicano la Doc insistono su un areale molto più ristretto. Questo è sintomatico di una diminuzione dagli anni Novanta a oggi degli impianti vitati e dei quantitativi di produzione. Nell’ultimo biennio si registrano circa 30 ettari di vigneti rivendicato a Doc per meno di 2.000 quintali di uve Bovale prodotte, che nelle varie tipologie (rosso, superiore e riserva) valgono tra le 40 e le 50.000 bottiglie all’anno. Quantitativi neanche paragonabili a quelli che negli anni Novanta si registravano in questo territorio, dove operavano grandi cantine sociali oramai dismesse come la Cantina sociale di Marrubiu e quella di Terralba. La nascita del consorzio è sicuramente un nuovo punto di partenza per la denominazione Terralba Doc che è, così come riferisce il disciplinare, intimamente legata al vitigno Bovale. Il consorzio dovrà farsi carico di individuare nuovi obiettivi per la denominazione come per esempio dotarsi di un disciplinare adeguato ai tempi, riprendere a studiare il territorio, il vitigno e la loro interazione al fine di individuare i terroir migliori, senza dimenticare lo strumento a disposizione relativamente all’enoturismo per il rilancio del comparto vitivinicolo di questo areale”.

“A distanza di pochi mesi dalla costituzione del Consorzio di tutela e valorizzazione della Vernaccia Doc”, chiosano il direttore di Coldiretti Oristano Emanuele Spanò e il presidente Giovanni Murru, “nasce un altro importantissimo consorzio per il territorio oristanese, quello appunto di tutela e valorizzazione del Terralba Doc, a dimostrazione del fatto che il settore vitivinicolo oristanese sta vivendo un importante momento di rilancio che merita la giusta attenzione. Un consorzio che abbiamo supportato e accompagnato come Coldiretti, su richiesta dei soci fondatori (e al contempo soci Coldiretti), nel suo percorso di avvio e costruzione, certi del fatto che le ricadute positive saranno importantissime per tutto l’Oristanese, grazie alla costruzione di progetti di promozione e sviluppo che nasceranno nel territorio per il territorio”.

“Mia moglie e io abbiamo fondato Sa Contissa sei anni fa”, commenta Philipp Strebel, “facciamo olio, vino e agrumi. Il 90% del nostro mercato è svizzero. Il nostro obiettivo è portare il sole con il nostro vino in Svizzera e gli svizzeri in vacanza qui in Sardegna”.

“La Cantina di Mogoro”, commenta Mauro Orrù, “è l’unica cooperativa sopravvissuta. È stato fatto uno sforzo notevole pe valorizzare il Bovale”. Tra gli interventi anche quello di Daniele Manca, sempre della Cantina di Mogoro. “Sono legato al Bovale”, dice, “ho iniziato con la Cantina di Mogoro e con questo vitigno. Il consorzio è uno strumento per valorizzare questa varietà ma soprattutto il territorio. Un vino varietale è facilmente riproducibile, ma un vino di territorio no”.

“Ora sta ripartendo la produzione del Bovale”, afferma Marco Lotta di Lotta Azienda Agricola, “nel mio modo di lavorare sostenibilità e tutela del territorio sono protagonisti”.

“La nostra è un’azienda gestita da quattro fratelli, nata nel 2011. Una piccola realtà”, dichiara Massimo Perra della Cantina Su Cuppoi, “abbiamo vitigni di proprietà, piccoli appezzamenti frazionati. Chiudiamo la filiera, partendo dalla lavorazione uve sino alla bottiglia”.

“Nel periodo degli espianti”, sottolinea Flavio Melis della Cantina Melis, “mio padre ha impiantato e ha avuto ragione. Oggi abbiamo 10 ettari di Bovale, vitigno che lui amava coltivare”.

A Mogoro era presente anche il consigliere regionale Emanuele Cera. “Ricordo ancora le battaglie per cercare di salvare la cantina sociale di Marrubiu”, dice l’esponente di Forza Italia, “ricordo gli interventi a sostegno della cantina di Mogoro. Questo consorzio ha l’obiettivo di sostenere, valorizzare e riscoprire le nostre radici”.