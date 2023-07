Il bottino di numerosi furti nell’auto fermata a un posto di blocco: una denuncia

Carbonia

Operazione dei carabinieri

Vestiario e oggetti tecnologici assieme ad attrezzi da scasso. È quanto i carabinieri hanno trovato nell’auto di un operaio di 35 anni, originario di Narcao, fermato per un controllo.

L’episodio è avvenuto a Carbonia. I militari gli hanno imposto l’alt mentre percorreva via Cagliari e hanno perquisito sia lui che l’auto.

La refurtiva recuperata – e già restituita ai proprietari – era sparita da alcune auto in sosta forzate la notte del 26 luglio.

L’operaio non è stato arrestato solo perché erano scaduti i termini sulla flagranza, ma sarà processato. I carabinieri hanno trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari una denuncia in stato di libertà per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

