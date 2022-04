Cabras

Discussione in consiglio

La polemica sulla partecipazione di Cabras al concorso di Rai tre “Il Borgo dei Borghi”, conclusosi col nono posto in classifica, è arrivata ieri in consiglio comunale. Il sindaco ha risposto alla consigliera di opposizione Alessandra Lochi che era stata molto critica sull’iniziativa assunta dall’amministrazione e aveva depositato una polemica interrogazione in merito. Interrogazione che è stata letta in consiglio dalla consigliera Lochi e alla quale ha risposto il sindaco Andrea Abis.

Il primo cittadino ha specificato che Cabras non ha presentato una autocandidatura bensì, il 5 luglio dello scorso anno, via e-mail la Rai comunicava che Cabras era stato selezionato tra i venti Comuni, su 7 mila 904 comuni d’Italia, chiamati a partecipare alla nona edizione del programma “Borgo dei Borghi”.

“Questa interrogazione è un capolavoro di gaffes e controsensi”, ha sostenuto il sindaco Abis. “Ci viene detto che abbiamo caricato l’evento di una grande aspettativa, non capiamo per quale motivo questo possa sorprendere. Abbiamo anche chiesto e avuto il supporto delle squadre che rappresentano la Sardegna, il Cagliari Calcio e la Dinamo Basket, che gratuitamente ci hanno supportato. Con loro anche il grande Paolo Fresu, musicista di fama internazionale, celebrità nota in tutto il mondo, nonché componente del Cda della Fondazione Mont’e Prama e fiduciario del Ministro della Cultura Franceschini, apostrofato come “onnipresente” dalla consigliera. Attraverso loro e anche grazie al prezioso contributo di cantanti quali Piero Marras e Maria Giovanna Cherchi e dei comici Pino e gli Anticorpi, abbiamo chiesto ai sardi di votare per Cabras. Cos’altro avremmo dovuto fare?”, ha chiesto a sua volta Abis.

Il sindaco ha poi spiegato che Cabras è un borgo, a differenza di quanto scritto nell’interrogazione della consigliera Lochi: “Di certo non è lo stereotipo di borgo montano, abbarbicato come un castello medioevale su una rupe, ma è un borgo lagunare, con tutte le caratteristiche dei paesaggi della laguna, e la Rai ha scelto Cabras che ha raggiunto un nono posto assolutamente invidiabile, non deludente, come invece si afferma nell’interrogazione”.

Al termine della risposta, Abis ha indicato, come richiesto, le cifre spese dal Comune per sponsorizzare il borgo al fine di invitare al voto: 645 euro 66 centesimi, utilizzati per le inserzioni sui social.

“La Rai è uscita dallo stereotipo e ha considerato un borgo come Cabras, caratterizzato da una sequenza bellissima di paesaggi naturali e antropici”, ha sostenuto il sindaco Andrea Abis. Siamo fieri di abitare in un territorio che racconta una storia e di essere stati selezionati da quella che la consigliera definisce una trasmissione di nicchia, che però ha dato a Cabras visibilità in prima serata davanti a 1 milione 152 mila spettatori come affermano i dati Auditel. Una vetrina incredibile con numeri importantissimi”.

Venerdì, 29 aprile 2022